Дорожные инспекторы не будут штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины, заверил начальник ГИБДД Михаил Черников в видеокомментарии, выложенном в среду официальным представителем МВД РФ Ириной Волк в телеграме.
Глава Госавтоинспекции призвал водителей самостоятельно заботиться о своей безопасности.
"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут, — обещал он. — Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода".
В южных регионах страны вообще может не быть снега и гололёда, добавил Черников. Так что лучше не ориентироваться на календарь, а готовить своё авто "именно к тем условиям, которые непосредственно находятся и мы видим на улице", резюмировал он.
Сотрудники полиции нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу, а не на взыскание штрафов, прокомментировала Волк.
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