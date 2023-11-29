ГИБДД обещала не штрафовать за отсутствие зимней резины

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Дорожные инспекторы не будут штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины, заверил начальник ГИБДД Михаил Черников в видеокомментарии, выложенном в среду официальным представителем МВД РФ Ириной Волк в телеграме.

Фото: vk.com/ ГУМВД Москвы

Глава Госавтоинспекции призвал водителей самостоятельно заботиться о своей безопасности.

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут, — обещал он. — Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода".

В южных регионах страны вообще может не быть снега и гололёда, добавил Черников. Так что лучше не ориентироваться на календарь, а готовить своё авто "именно к тем условиям, которые непосредственно находятся и мы видим на улице", резюмировал он.

Сотрудники полиции нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу, а не на взыскание штрафов, прокомментировала Волк.