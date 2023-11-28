ГИБДД начала массово штрафовать водителей за объезд пробок через дворы

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В крупных российских городах постоянные заторы на дорогах давно стали обыденностью. Неудивительно, что многие водители стремятся не терять времени и ищут обходные пути через дворы и жилые зоны. Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, является ли это нарушением и предусмотрен ли за это штраф.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), дворы жилых домов, включая кварталы с несколькими дворами и отдельно стоящими зданиями, объединенные общим внутренним пространством, рассматриваются как жилые зоны, где ограничено транзитное движение. Проезд через такие зоны разрешен только для доступа к месту жительства граждан.

Кроме того, в ПДД указаны ограничения на транзит через прилегающие территории у промышленных и торговых объектов. Это включает автозаправочные станции, стоянки около торговых центров, промышленные предприятия и другие.

Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения (ПДД) запрещено использовать жилые зоны и прилегающие территории для проезда без остановки с последующим выездом на дороги общего пользования.

Эти маневры чаще всего выполняются с целью объезда дорожных заторов, при этом водители не всегда соблюдают скоростной режим, часто разгоняясь до высоких скоростей, что может представлять опасность для пешеходов.

В соответствии с пунктом 10.2 Правил дорожного движения (ПДД) в жилых зонах установлено ограничение по скорости в 20 км/ч. Сотрудники ГИБДД знают о привычных маршрутах объезда и нередко проводят там рейды.

За нарушения правил движения в жилых зонах могут быть выписаны два штрафа. Первый оформляется в соответствии со статьей 12.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за сквозной проезд. В городах России размер штрафа составляет 1500 рублей, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге нарушение правил движения в жилой зоне может повлечь штраф до 3000 рублей.

Второй штраф выписывается за превышение скорости. Например, если автомобиль преодолел проезд жилой зоны со скоростью 70 км/ч, то водителя ждет штраф в размере 1500 рублей. Кроме того, согласно статье 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, превышение установленной скорости более чем на 60 км/ч подразумевает административный штраф в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.