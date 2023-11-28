В ГИБДД назвали 3 самых распространенных вида "автоподстав"

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Мошенничество на дороге крайне трудно устранить, поэтому водителям следует быть готовыми к разнообразным ситуациям. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru информацией о трех наиболее хитрых случаях мошенничества на дорогах, которые в последнее время стали чаще встречаться.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Каждый раз, когда вы пытаетесь выехать задним ходом с парковки, например, у торгового центра, будьте бдительны. Злоумышленники могут специально подставиться под ваш автомобиль, представляясь как дети или даже взрослые, и затем требовать компенсацию за предполагаемые повреждения.

Если вас настойчиво пропускают на нерегулируемом перекрестке в час пик, также следует проявить осторожность. Часто автоподставщики, находясь на главной дороге, могут подавать сигналы водителям на второстепенной дороге, например, мигая фарами, создавая впечатление, что они уступают дорогу. Как только вы начинаете движение, мошенники могут вас преследовать, сталкиваясь с вашим автомобилем.

После ДТП они будут отрицать намерение уступить дорогу, а также указывать на высокую стоимость запчастей для их праворульных автомобилей, что делает выплаты по страховке значительными, а повреждения минимальными.

И, наконец, в третьем случае мошенники выбирают в качестве жертв пожилых водителей или женщин с детьми, передвигающихся по переполненным парковкам. Они могут бросить в машину предмет, похожий на бутылку, обертывая его тряпкой, а затем создать звук стука. Встревоженный злоумышленник приближается к припаркованному автомобилю и утверждает, что жертва повредила его зеркало.