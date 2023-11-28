Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Волочкова призналась, что любит футболистов
Финляндия приняла решение закрыть все КПП на российской границе
Боррель объяснил, почему в его планах нет переговоров с Лавровым
Политолог Светов: в Киеве провалилась гибкость в системе призыва в ВСУ
"Это от лукавого": В Совфеде ответили на желание Украины переименовать населенные пункты Крыма
На 99-м году ушёл из жизни видный конструктор Борис Балашов
Украина вступит в НАТО по упрощённой процедуре
Армия России вплотную подошла к Северному, что на южном фланге Авдеевки
Полковник Матвийчук усомнился в использовании ВСУ пулемётов системы Максима

В ГИБДД назвали 3 самых распространенных вида "автоподстав"

1:44
Авто

Мошенничество на дороге крайне трудно устранить, поэтому водителям следует быть готовыми к разнообразным ситуациям. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru информацией о трех наиболее хитрых случаях мошенничества на дорогах, которые в последнее время стали чаще встречаться.

В ГИБДД назвали 3 самых распространенных вида "автоподстав"
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Каждый раз, когда вы пытаетесь выехать задним ходом с парковки, например, у торгового центра, будьте бдительны. Злоумышленники могут специально подставиться под ваш автомобиль, представляясь как дети или даже взрослые, и затем требовать компенсацию за предполагаемые повреждения.

Если вас настойчиво пропускают на нерегулируемом перекрестке в час пик, также следует проявить осторожность. Часто автоподставщики, находясь на главной дороге, могут подавать сигналы водителям на второстепенной дороге, например, мигая фарами, создавая впечатление, что они уступают дорогу. Как только вы начинаете движение, мошенники могут вас преследовать, сталкиваясь с вашим автомобилем.

После ДТП они будут отрицать намерение уступить дорогу, а также указывать на высокую стоимость запчастей для их праворульных автомобилей, что делает выплаты по страховке значительными, а повреждения минимальными.

И, наконец, в третьем случае мошенники выбирают в качестве жертв пожилых водителей или женщин с детьми, передвигающихся по переполненным парковкам. Они могут бросить в машину предмет, похожий на бутылку, обертывая его тряпкой, а затем создать звук стука. Встревоженный злоумышленник приближается к припаркованному автомобилю и утверждает, что жертва повредила его зеркало.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Скорейшая победа России стала залогом выживания украинцев Виктор Пахомов Сербской православной церкви в Хорватии грозит банкротство Михаил Плисюк Чехия провела самую масштабную забастовку с лозунгом отставки правительства Любовь Степушова
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
На 99-м году ушёл из жизни видный конструктор Борис Балашов
Украина вступит в НАТО по упрощённой процедуре
Армия России вплотную подошла к Северному, что на южном фланге Авдеевки
В ГИБДД назвали 3 самых распространенных вида "автоподстав"
Полковник Матвийчук усомнился в использовании ВСУ пулемётов системы Максима
В общественном совете предложили брать мигрантов на работу в такси из-за нехватки водителей
Великобритания "национализировала" у Коломойского украинскую нефть
На польско-белорусской границе зафиксировали необычную ситуацию
France 24: Еврокомиссия одобрила запрет на продажу алмазов из России
Иммунолог Болибок: “Надо находиться в зоне комфорта”
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников