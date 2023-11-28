В России обсуждают создание велополиции

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Предложение оценил эксперт Pravda.Ru, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По мнению специалиста, инициатива нужная и своевременная, но она нуждается в доработке. Эксперт предлагает объектами внимания велополиции обозначить не только велосипедистов, но и владельцев так называемых СИМов- средств индивидуальной мобильности- электросамокатов, сигвеев и тому подобного.

"По СИМам очень активно растет статистика аварийности и смертности, не только в России, в целом мире это такой вызов, который полноценно осознать никто не может, а остановить его невозможно, большой социальный запрос. Это третий вид инфраструктурного движения. Пока инфраструктура к этому не готова, значит, надо каким-то образом их интегрировать либо в транспортное движение, либо в пешеходное, при этом очень серьезно предъявив требования к правилам движения. Сегодня речь идет о внесении изменений в ПДД, связанных именно со средствами индивидуальной мобильности", — поясняет специалист.

Эксперт предполагает, каким образом велополицейские подразделения, если они появятся, будут бороться с нарушителями -велосипедистами и владельцами СИМов.

"Это не та полиция, к которой мы привыкли, что дядя Степа стоит и каким-то образом вручную производит регулирование, это в первую очередь набор технических решений. В каком-то моменте времени будет ставиться вопрос о регистрировании всех средств индивидуальной мобильности по типу госзнаков на автомобилях. И надо ли будет обучать тех, кто претендует на пользование СИМами? Пока по этому поводу единой позиции нет", — говорит Жанказиев.

Разработчики инициативы создания велопатрулей проводят аналогию с конной полицией, которая может контролировать обстановку там, где автомобили правоохранителей проехать не могут — на территории пешеходных зон отдыха. В таких случаях, уверены авторы предлагаемого новшества, наряд полиции на велосипедах будет как нельзя кстати.