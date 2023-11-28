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Эксперт объяснил важность проверки масла, подвески и тормозов перед зимой

1:42
Авто

Своевременное выявление дефектов при диагностике автомобиля поможет избежать дорогостоящего ремонта, подчеркнул технический тренер одной из франчайзинговых сетей автосервисов, Сергей Пономарев, в интервью "Российской газете".

Эксперт объяснил важность проверки масла, подвески и тормозов перед зимой
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он напомнил, что зимой автомобильные детали подвергаются повышенным нагрузкам из-за резких изменений температур. Кроме того, реагенты, используемые на дорогах зимой, негативно воздействуют на детали подвески и трансмиссии. Поэтому регулярная диагностика автомобиля становится особенно важной.

"Необходимо регулярно проверять состояние и уровень всех технических жидкостей. У различных видов масел разные индексы вязкости, такие как 0W30 или 10W50. Первая цифра указывает на вязкость при низкой температуре. Важно выбирать масло с подходящим индексом в зависимости от климатических условий региона", — пояснил эксперт.

Перед началом зимы следует заменить сайлентблоки в подвеске, особенно если на них появляются трещины. Также рекомендуется заменить изношенные пыльники ШРУСов и тормозные шланги, которые могут разорваться при отрицательных температурах.

"Важно регулярно проверять состояние всей тормозной системы и проводить своевременный ремонт", подчеркнул Пономарев. Также следует обратить внимание на состояние аккумулятора, так как его нагрузка увеличивается зимой, а емкость снижается при низких температурах.

"Рекомендуется подзаряжать аккумулятор специальным устройством, а лучше всего проверить его и, при необходимости, обслужить в профессиональном сервисе", — добавил Пономарев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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