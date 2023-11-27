Эксперты назвали простой способ решить проблему навязчивых звуков автомобиле

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Читатель "За рулем" делится простым и эффективным способом избавления от раздражающего стука тормозных суппортов в автомобиле, особенно на моделях, включая Chevrolet Aveo T300.

Фото: Даниил Полоников

Проблема, характерная для концерна GM, была успешно решена читателем в 2018 году, и его решение остается актуальным по сей день.

Путем установки специальных ремкомплектов с резиновыми втулками на одну из направляющих тормозного суппорта, читатель не только устранил стук, но и добился равномерного износа дисков и колодок, сделав поездки тише и более комфортными.

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