ГИБДД раскрыла 3 исключения, в которых водителю разрешается проехать на красный свет

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Движение на перекрестке при горящем красном сигнале светофора считается грубым нарушением Правил дорожного движения. Тем не менее, существуют определенные сценарии, при которых водитель может осуществить проезд на красный свет без привлечения наказания и штрафов. Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить подробности о возможных исключениях.

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В большинстве случаев правила не допускают передвижение автотранспорта при горящем красном сигнале светофора. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, согласно статье 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При повторном нарушении, выявленном сотрудником ГИБДД, водителю грозит штраф в размере 5000 рублей или даже лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Проезд через железнодорожный переезд при горящем красном сигнале светофора может повлечь за собой наложение штрафа в размере 1000 рублей или временное лишение водительских прав на период от 3 до 6 месяцев.

Однако следует отметить, что существуют исключения из данного правила. Согласно Правилам дорожного движения (ПДД) пункту 6.15, водители и пешеходы обязаны следовать указаниям регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, дорожным знакам или разметке. Водителям необходимо подчиняться инструкциям полицейского.

Также существует сценарий, описанный в пункте 13.7 Правил дорожного движения, при котором водителю разрешено движение на красный свет. Если водитель начал движение на перекрестке при горящем зеленом свете светофора, то он обязан продолжить движение в заранее выбранном направлении, игнорируя последующий сигнал на выезде с перекрестка. Остальные участники движения должны уступить дорогу такому транспортному средству в соответствии с пунктом 13.8.

Важно отметить, что при принятии решения двигаться на красный свет водитель всегда должен убедиться, что выполняет маневр в безопасных условиях.