Журнал "За рулем" составил список пяти доступных полноприводных кроссоверов, отличающихся простой конструкцией и надежностью. В лидерах оказался Chery Tiggo T11 с полным приводом, атмосферным двигателем 2.0 л (136 л. с.) и рекомендацией по проверке прошивок. На втором месте — Great Wall Hover H3/Hover H5, с атмосферниками 2.0 л (115 л. с.) и 2.4 л (127, 136 л. с.) от Mitsubishi, хорошей репутацией и доступностью запчастей.
Третье место занял SsangYong Kyron с моторами от Mercedes (2.3 л атмосферный, 150 л. с., и 2.0 л дизель, 141 л. с.) и ресурсом в 300 тысяч км, при этом механическая коробка предпочтительнее на больших пробегах. Renault Duster также вошел в рейтинг, отличаясь отсутствием проблемных двигателей и коробок, а Opel Antara, завершив список, получил рекомендации в пользу атмосферного мотора 2.4 л (167 л. с.) и механической коробки передач, при некоторых проблемах с электроникой и прочностью рулевой рейки.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.