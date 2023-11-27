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Эксперты назвали топ 5 бюджетных полноприводных кроссоверов

1:29
Авто

Журнал "За рулем" составил список пяти доступных полноприводных кроссоверов, отличающихся простой конструкцией и надежностью. В лидерах оказался Chery Tiggo T11 с полным приводом, атмосферным двигателем 2.0 л (136 л. с.) и рекомендацией по проверке прошивок. На втором месте — Great Wall Hover H3/Hover H5, с атмосферниками 2.0 л (115 л. с.) и 2.4 л (127, 136 л. с.) от Mitsubishi, хорошей репутацией и доступностью запчастей.

Эксперты назвали топ 5 бюджетных полноприводных кроссоверов
Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Третье место занял SsangYong Kyron с моторами от Mercedes (2.3 л атмосферный, 150 л. с., и 2.0 л дизель, 141 л. с.) и ресурсом в 300 тысяч км, при этом механическая коробка предпочтительнее на больших пробегах. Renault Duster также вошел в рейтинг, отличаясь отсутствием проблемных двигателей и коробок, а Opel Antara, завершив список, получил рекомендации в пользу атмосферного мотора 2.4 л (167 л. с.) и механической коробки передач, при некоторых проблемах с электроникой и прочностью рулевой рейки.

5 НЕРЕАЛЬНО НАДЕЖНЫХ КРОССОВЕРОВ ЗА 1 МИЛЛИОН! КУПИЛ И ЗАБЫЛ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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