В ГИБДД рассказали, что необходимо проверить в машине зимой, чтобы не попасть в ДТП

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Госавтоинспекция Алтайского края напомнила водителям о необходимости тщательной проверки автомобиля перед поездкой, особенно в холодное время года, когда поломка машины на дороге может привести к трагическим последствиям. Для предотвращения опасных ситуаций в ведомстве разработали специальный чек-лист для автолюбителей, содержащий рекомендации о том, как подготовить и что проверить в машине перед поездкой зимой.

Фото: openverse.org by Sergey Galyonkin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Перед тем, как садиться за руль, водителям рекомендуется обратить внимание на потеки масла и других жидкостей, проверить давление воздуха в шинах, убедиться в комплектности съемных деталей (щетки стеклоочистителя, наружные зеркала и т. д.), проверить уровень масла в картере двигателя, исправность стояночного тормоза, а также провести проверку работы тормозной системы на неподвижном автомобиле, сообщает AUTONEWS.

Важно также удостовериться в исправности фар и задних фонарей. В ГИБДД подчеркнули, что даже незначительные неисправности, такие как выход из строя лампочек, могут превратиться в серьезные проблемы и привести к дорожным происшествиям. Водителям следует помнить, что в соответствии с пунктом 19 ПДД РФ, в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни, а в темное время суток и при недостаточной видимости — фары дальнего или ближнего света, независимо от освещения дороги.