Россиянин рассказал, как избавиться от постоянного стука в автомобиле

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Многие считают, что проблемы со стуком на автомобиле Chevrolet Aveo T300, а также на других моделях концерна GM, практически невозможно избежать. Однако удалось успешно решить этот вопрос. В тормозных суппортах присутствует одна направляющая с резиновой втулкой, в то время как другая не оснащена таковой.

Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, помимо появления стука, наблюдается неравномерный износ диска и колодок со временем. Я приобрел ремкомплект, включающий две направляющих с резиновыми втулками (изображенные на фото слева) и две без них. После установки лишь двух направляющих с втулками, с применением смазки для направляющих, стук исчез, и до сих пор не возникает. В последующем, при замене дисков и колодок, я заметил, что износ стал равномерным, сообщает "За рулем".