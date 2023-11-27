Автоэксперт Субботин рассказал, как выехать, если машину замело

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал полезные советы по преодолению снежных сугробов на дорогах. По его словам, часто возникают ситуации, когда автомобиль оказывается завален снегом из-за снегопада или даже из-за трактора, чистившего дорогу и случайно закидывавшего сугробами машины других водителей. В таких ситуациях лопата становится настоящим спасением, и ее наличие в багажнике всегда полезно.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист рекомендует иметь два вида лопат — совковую и штыковую, так как опция "разгрести сугроб" часто оказывается наилучшим решением. Вячеслав Субботин предостерегает от тарана сугроба машиной, особенно теми, у которых монопривод, так как это может привести к повреждению транспортного средства. При наличии полного привода снег может быть преодолен, но с моноприводом такой подход неприемлем.

Если сугроб не слишком высок и нет необходимости в лопате, автомобиль можно попробовать перекатить через сугроб, аккуратно используя маневры, как при парковке, так и при выезде. Важно перед этим отключить систему стабилизации, чтобы избежать ограничений в движении. Руль и колеса нужно держать прямо, чтобы избежать отклонений от траектории.

В случае, если ситуация требует более серьезных усилий, Субботин рекомендует раскачивать автомобиль. При механической коробке передач это делается ездой вперед и назад, включая и выключая сцепление. Для автоматической коробки передач — тот же принцип, но с использованием тормоза и плавных движений. В случае вариатора такие маневры не рекомендуются, чтобы не снижать ресурс трансмиссии. Вместо этого лучше воспользоваться крюком с тросом и попросить помощи у других водителей.