Автоэксперт Субботин рассказал, как выехать, если машину замело

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал полезные советы по преодолению снежных сугробов на дорогах. По его словам, часто возникают ситуации, когда автомобиль оказывается завален снегом из-за снегопада или даже из-за трактора, чистившего дорогу и случайно закидывавшего сугробами машины других водителей. В таких ситуациях лопата становится настоящим спасением, и ее наличие в багажнике всегда полезно.
Специалист рекомендует иметь два вида лопат — совковую и штыковую, так как опция "разгрести сугроб" часто оказывается наилучшим решением. Вячеслав Субботин предостерегает от тарана сугроба машиной, особенно теми, у которых монопривод, так как это может привести к повреждению транспортного средства. При наличии полного привода снег может быть преодолен, но с моноприводом такой подход неприемлем.
Если сугроб не слишком высок и нет необходимости в лопате, автомобиль можно попробовать перекатить через сугроб, аккуратно используя маневры, как при парковке, так и при выезде. Важно перед этим отключить систему стабилизации, чтобы избежать ограничений в движении. Руль и колеса нужно держать прямо, чтобы избежать отклонений от траектории.
В случае, если ситуация требует более серьезных усилий, Субботин рекомендует раскачивать автомобиль. При механической коробке передач это делается ездой вперед и назад, включая и выключая сцепление. Для автоматической коробки передач — тот же принцип, но с использованием тормоза и плавных движений. В случае вариатора такие маневры не рекомендуются, чтобы не снижать ресурс трансмиссии. Вместо этого лучше воспользоваться крюком с тросом и попросить помощи у других водителей.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.