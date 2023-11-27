В России цены на подержанные автомобили за год выросли на 26%

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В ноябре 2023 года в России средняя стоимость подержанного автомобиля составила 1,583 млн рублей, по данным аналитического агентства "Автостат". Это на 26% (или 353 тыс. рублей) выше уровня за аналогичный период 2022 года.

Фото: Фото: lada.ru

Сравнивая с октябрем 2023 года, средняя цена на б/у автомобиль в России также увеличилась на +4% (или 65 тыс. рублей). Аналитики отмечают, что изменения в стоимости подержанных автомобилей зависят от различных факторов, таких как марка, модель, год выпуска и др.

Например, за год трехлетний Kia Rio подорожал на 46%, а семилетний кроссовер Nissan Qashqai прибавил в цене на 28%. Стоимость пятилетнего внедорожника LADA 4x4 увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом.

В октябре 2023 года было продано 489 100 подержанных автомобилей в России, что на 4% меньше, чем в сентябре, но превышает показатели октября 2022 года на 11,9%, согласно аналитическому агентству "Автостат".

Самыми популярными марками на вторичном рынке в октябре оказались автомобили Lada, которых было продано 113,7 тыс. штук за месяц. На втором месте оказались автомобили японской марки Toyota с объемом продаж 55,8 тыс. штук. За ними следуют корейские бренды Kia и Hyundai с продажами соответственно 26,5 тыс. и 26,1 тыс. штук, а пятерку лидеров замыкает японская марка Nissan с продажами в 25 тыс. штук.