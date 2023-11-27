Владельцы импортных авто столкнулись с новой проблемой

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Свежепоступившие зарубежные автомобили 2023 года выпуска превратились в настоящие "кирпичи", сообщает портал konkurent. ru.

Фото: openverse by tFidelis is licensed under CC BY-SA 2.0

Представители крупных дилерских центров и станций техобслуживания объявили о невозможности использования автомобилей трех известных марок. Речь идет о последних моделях BMW, Mercedes и Renault.

Напомним, что эти автопроизводители завершили сотрудничество с Россией, и ввоз их машин на территорию РФ теперь осуществляется только через параллельный импорт.

Даже при ввозе таким образом возникают трудности с обслуживанием. Подключение транспортных средств к несертифицированным оборудованиям, не производимым компаниями-производителями, приводит к серьезным проблемам для владельцев автомобилей премиум-класса. Неисправности в электронике приводят к полной непригодности автомобиля.

Электроника некоторых автомобилей начинает воспринимать их как угнанные, в других случаях исчезают электронные индикаторы на приборной панели (спидометр, индикаторы остатка топлива и т. д.), а в третьих случаях пропадает возможность удаленного запуска двигателя.

Эксперты пояснили порталу, что такие проблемы возникают при использовании неофициального программного обеспечения в процессе ремонта автомобилей.

Тем не менее, в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) подчеркнули отсутствие блокировок автомобилей, отметив, что справиться с возникающими трудностями помогает использование сертифицированного оборудования, которое доступно у официальных дилеров.

"Да, возникают сложности после прекращения обслуживания автомобилей из недружественных стран, но мы успешно их преодолеваем, и наши клиенты получают полный спектр услуг", — поделилась представитель РОАД Вера Павлова.