Блогер выяснил количество "лошадиных сил" у лошади

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Термин "лошадиные силы" является наиболее популярной и понятной единицей измерения мощности автотранспорта.

Фото: https://stablemanagement.com/

Созданный более двух столетий назад шотландским инженером Джеймсом Ваттом, этот термин представляет из себя сравнение мощности парового двигателя с тяговой силой лошади. Одна лошадиная сила определена как способность поднять 550 фунтов (250 кг) веса на 1 фут (300 мм) за 1 секунду.

Интерес к вопросу о том, сколько "лошадиных сил" на самом деле у лошади, привел к эксперименту Youtube-канала Donut Media, сообщает "За рулем".

С использованием специального устройства на основе Honda Civic, колеса которого вращаются благодаря динамо-машине, запущенной лошадью, было установлено, что один конь обладает более чем 1 лошадиной силой, а именно 5,78 л.с.