В линейке автомобилей Lada до конца года появятся новые цвета

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Цветовая палитра автомобилей Lada до конца 2023 года будет расширена. Такую информацию распространила пресс-служба компании "АвтоВАЗ".

Фото: АвтоВАЗ

Новые оттенки появятся у моделей Lada Vesta, Lada Granta и Niva Legend.

"В декабре 2023 года планируется начать применение "Платина" на Vesta, темно-серого "Борнео" на Granta и Niva Legend", — уточнили представители "АвтоВАЗа".

Сейчас все линейки автомобилей Lada выпускаются в двух цветах — чёрном под названием "Пантера" и белом "Ледниковом". Lada Granta можно приобрести также в оттенке серебристый металлик "Платина", а Niva Travel и Niva Legend, кроме двух базовых, доступны для потребителей также в тёмно-зелёном цвете "Несси 2".

Желающим приобрести автомобиль Lada Vesta в оттенке серебристый металлик "Платина" придётся доплатить 15 тысяч рублей, пишет Газета.Ru.