Цветовая палитра автомобилей Lada до конца 2023 года будет расширена. Такую информацию распространила пресс-служба компании "АвтоВАЗ".
Новые оттенки появятся у моделей Lada Vesta, Lada Granta и Niva Legend.
"В декабре 2023 года планируется начать применение "Платина" на Vesta, темно-серого "Борнео" на Granta и Niva Legend", — уточнили представители "АвтоВАЗа".
Сейчас все линейки автомобилей Lada выпускаются в двух цветах — чёрном под названием "Пантера" и белом "Ледниковом". Lada Granta можно приобрести также в оттенке серебристый металлик "Платина", а Niva Travel и Niva Legend, кроме двух базовых, доступны для потребителей также в тёмно-зелёном цвете "Несси 2".
Желающим приобрести автомобиль Lada Vesta в оттенке серебристый металлик "Платина" придётся доплатить 15 тысяч рублей, пишет Газета.Ru.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.