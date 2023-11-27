Эксперты рекомендуют при выборе б/у седана стоимостью 1 миллион рублей отдавать предпочтение моделям с классическим автоматическим трансмиссией, выпущенным не ранее 2013 года и с пробегом не более 200 тыс. км.
Согласно информации "Российской газеты", среди рекомендованных моделей — Chevrolet Cruze, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эксперты также подчеркнули важность предварительной технической диагностики и учета общего пробега и года выпуска при выборе.
Заместитель руководителя по рискам группы компаний "Альфа-Лизинг" Дмитрий Кудрявцев предложил присмотреться к Chevrolet Aveo, Renault Laguna и Skoda Octavia среди седанов и лифтбэков в ценовом диапазоне 1 миллион рублей.
Лифтбэк Skoda Octavia особенно выделяется высоким спросом благодаря хорошей управляемости и практичности, а также репутации Skoda как надежного поставщика безопасных семейных автомобилей, подчеркнул руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.