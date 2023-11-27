Автоэксперты назвали поддержанные машины, которые стоит купить за 1 млн рублей

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Эксперты рекомендуют при выборе б/у седана стоимостью 1 миллион рублей отдавать предпочтение моделям с классическим автоматическим трансмиссией, выпущенным не ранее 2013 года и с пробегом не более 200 тыс. км.

Фото: openverse by ChevroletCruze is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации "Российской газеты", среди рекомендованных моделей — Chevrolet Cruze, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эксперты также подчеркнули важность предварительной технической диагностики и учета общего пробега и года выпуска при выборе.

Заместитель руководителя по рискам группы компаний "Альфа-Лизинг" Дмитрий Кудрявцев предложил присмотреться к Chevrolet Aveo, Renault Laguna и Skoda Octavia среди седанов и лифтбэков в ценовом диапазоне 1 миллион рублей.

Лифтбэк Skoda Octavia особенно выделяется высоким спросом благодаря хорошей управляемости и практичности, а также репутации Skoda как надежного поставщика безопасных семейных автомобилей, подчеркнул руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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