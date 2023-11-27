Глава "АвтоВАЗа" объявил, что 2024 год может стать последним для семейства Lada Granta в РФ

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Компания "АвтоВАЗ" в России заменит Lada Granta на Lada Iskra в 2024 году. Об этом сообщает автосайт "За рулём" со ссылкой на решение президента компании Максима Соколова.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

В будущем модельный ряд Lada пополнится компактным кроссовером на платформе Vesta и минивэном, полноценным преемником модели "Ларгус". Lada Iskra будет представлена в конце 2024 года.

По предварительным данным, автомобиль Lada Iskra оснастят двигателями объёмом 1,6 литра с мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиных сил.

Lada Iskra — это семейство моделей на базе платформы CMF-B, унаследованной от бывшего партнёра Renault. Оно будет включать седан, универсал и версию кроссовера. В модельном ряду Лады новая Iskra займёт позицию между Granta и Vesta.

Президент компании АвтоВАЗ Соколов заявил, что новая модель Iskra будет основана на платформе Vesta. Она будет иметь комплектации с панорамной крышей. Первая модель из нового семейства Iskra ожидается в 2024 году, и она должна полностью заменить Lada Granta к 2026-2027 годам.