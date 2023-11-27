Автостат: в России машины с пробегом подорожали на 26%

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В России средняя стоимость автомобиля с пробегом в ноябре 2023 года зафиксирована с показателем 1,583 млн руб. Информацию об этом приводит аналитическое агентство "Автостат". Отмечается, что показатель на 26% (или 353 тыс. руб.) выше показателей за тот же период прошлого года.

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Относительно октября 2023 года средняя стоимость на б/у автомобиль в России также увеличилась — +4% (или 65 тыс. руб.).

Аналитики также сообщили, что в цена подержанных машин меняется по-разному. Она напрямую зависит от марки автомобиля и срока эксплуатации.

Ранее автоэксперты составили список автомобилей, с которыми будет много проблем.