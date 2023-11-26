С начала 2023 года стоимость запчастей на российском рынке выросла на 7-20%. Наибольшим спросом пользуются китайские запчасти, так как они заняли свободную нишу после ухода из России европейских и американских брендов, сообщает пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр".
В основном подорожание коснулось премиум-сегмента, так как комплектующие для Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Infiniti выросли в цене на 12-15%.
Существенного дефицита запчастей в России нет, поскольку уже налажены поставки основных расходников по параллельному импорту. В таких условиях доля контрафакта на рынке постепенно снижается. Предпосылок для значительного повышения стоимости комплектующих в конце текущего года нет, поэтому можно ожидать минимального роста цен на уровне 3-5%, что сопоставимо с потенциальным падением курса рубля.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.