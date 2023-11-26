Автомобилистов РФ ждет неожиданное изменение на АЗС

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В настоящее время эта мера уже активна в большинстве регионов, и, в конечном итоге, одна важная деталь будет удалена со всех автозаправочных станций.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты утверждают, что новые изменения коснутся всех автозаправок России в ближайшем будущем. Речь идет о процессе формирования цен на этих торговых точках. В конце сентября владельцы автомобилей столкнулись с существенным повышением цен на бензин и дизельное топливо. В некоторых случаях стоимость одного литра выросла на 6-7 рублей. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, правительство вынуждено было ввести несколько срочных мер.

В результате цены на бензин и дизельное топливо на бирже снизились на 14-18 процентов. И начиная с сегодняшнего дня, это должно привести к исчезновению такого явления, как рост цен на топливо, сообщает Primpress. Согласно статистическим данным, стоимость топлива уже начала снижаться в 81 регионе страны, то есть почти повсюду. В ближайшее время снижение цен должно охватить и остальные субъекты Федерации.

Финансовый аналитик BitRiver, Владислав Антонов, подчеркивает, что бензин в России быстрее всего подорожал в конце лета по сравнению с другими товарами, включая продукты. Однако этот процесс сейчас подходит к завершению, и повышение цен полностью прекратится. Согласно прогнозам эксперта, к концу года стоимость одного из самых популярных видов бензина, АИ-95, будет колебаться от 54 до 57 рублей в зависимости от региона.