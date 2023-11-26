Вводится термин "средняя скорость", за который будут штрафовать водителей

В предстоящих изменениях Правил дорожного движения (ПДД) готовится внесение нововведений, вновь вводящих понятие "средняя скорость". Этот термин также будет включен в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Представитель ГИБДД пояснил журналисам, почему это решение было принято.

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До 2021 года ГИБДД налагала штрафы на водителей за превышение "средней скорости". Для отслеживания использовались камеры, которые измеряли скорость движения автотранспорта на определенном участке дороги, основываясь на времени, затраченном на его прохождение.

Процесс включал в себя фиксацию въезда автомобиля на участок контроля первой камерой, передачу данных в общий блок управления, и при прохождении второй границы измерительного участка модуль определял "среднюю скорость". В случае превышения установленного лимита формировался соответствующий протокол, сообщает njcar. ru.

В 2021 году после решения Верховного суда штрафование за превышение "средней скорости" было приостановлено.

Недавно Министерство транспорта представило предложения по изменению Правил дорожного движения и КоАП РФ. Эти предложения были утверждены на заседании правительственной рабочей группы "Безопасность дорожного движения" и готовы к включению в действующие законы.

В разделе 10.1 Правил дорожного движения (ПДД) будет дополнена информация, указывающая, что "водитель обязан управлять автомобилем, соблюдая установленные требования к скоростному режиму, включая "мгновенную скорость" и "среднюю скорость".

В статье 12.9 КоАП РФ будет добавлена формулировка: "Превышение установленной скорости движения транспортного средства, а также проезд контролируемого участка со средней скоростью, превышающей установленную", что станет основанием для наложения штрафов.

Эти изменения будут рассмотрены в Государственной Думе. Имеющаяся инфраструктура, способная штрафовать водителей за превышение "средней скорости", уже существует.

"В настоящее время камеры фиксируют только фактическую скорость, но их прежние функции могут быть легко восстановлены", — отметили в ГИБДД.