Вводится термин "средняя скорость", за который будут штрафовать водителей

В предстоящих изменениях Правил дорожного движения (ПДД) готовится внесение нововведений, вновь вводящих понятие "средняя скорость". Этот термин также будет включен в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Представитель ГИБДД пояснил журналисам, почему это решение было принято.

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.