Какие аспекты не привлекают внимание сотрудников ГИБДД? В ходе долгих лет службы они приобрели высокую сноровку в выявлении нарушений.
Внешне ухоженный и без видимых повреждений автомобиль не только свидетельствует о заботе водителя о своем транспортном средстве, но также указывает на его соблюдение правил. У владельца такого транспортного средства, вероятно, не возникнет проблем с документами, просроченной страховкой или неоплаченными штрафами! Современные автомобили, возраст которых меньше пяти лет, также редко привлекают внимание полиции. Итак, вывод прост: если вы хотите избежать неприятностей с ГИБДД, поддерживайте свое транспортное средство в хорошем состоянии, сообщает "Новые автомобили".
Ранее сообщалось, какие автомобили ГИБДД обязательно остановит.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.