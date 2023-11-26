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Россиянам рассказали, какие машины никогда не остановит инспектор ГИБДД

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Авто

Какие аспекты не привлекают внимание сотрудников ГИБДД? В ходе долгих лет службы они приобрели высокую сноровку в выявлении нарушений.

Россиянам рассказали, какие машины никогда не остановит инспектор ГИБДД
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Внешне ухоженный и без видимых повреждений автомобиль не только свидетельствует о заботе водителя о своем транспортном средстве, но также указывает на его соблюдение правил. У владельца такого транспортного средства, вероятно, не возникнет проблем с документами, просроченной страховкой или неоплаченными штрафами! Современные автомобили, возраст которых меньше пяти лет, также редко привлекают внимание полиции. Итак, вывод прост: если вы хотите избежать неприятностей с ГИБДД, поддерживайте свое транспортное средство в хорошем состоянии, сообщает "Новые автомобили".

Ранее сообщалось, какие автомобили ГИБДД обязательно остановит.

Штрафы ГИБДД с 1 сентября 2023
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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