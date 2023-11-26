Инспектор ГИБДД рассказал, какие автомобили сотрудники обязательно остановят

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На что обращают внимание сотрудники ДПС при осмотре транспортных средств? Специалисты ГИБДД становятся настоящими профессионалами в выявлении нарушителей.

Фото: Wikipedia by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 3.0

Автомобиль, выглядящий аккуратно, без заметных повреждений, свидетельствует не только о заботе водителя о своем транспортном средстве, но и о его соблюдении правил. У такого владельца, вероятно, не возникнет проблем с документами, просроченной страховкой или неоплаченными штрафами! Современные автомобили, моложе пяти лет, также редко подвергаются остановке полицейскими. Итак, вывод прост: чтобы избежать неприятностей с ГИБДД, следите за своим транспортным средством.

К слову, вмятины и царапины, особенно свежие, обязательно привлекут внимание полицейского. В крупных городах небольшие ДТП и регулярные дорожные инциденты с пешеходами стали обыденностью. Кроме того, случаи покидания места происшествия стали распространенными. Поэтому избежать повышенного внимания к поврежденным автомобилям со стороны правоохранителей вряд ли удастся, сообщает "Южный автомобиль".

Тюнингованные автомобили с низкой подвеской, массивными литыми дисками и "басовитыми" глушителями регулярно привлекают внимание инспекторов. Даже если все документы в порядке, изменения зарегистрированы и страховка действует, полицейский может остановить такое транспортное средство.