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В России начали продавать 2 новые бюджетные иномарки по цене LADA Vesta

1:23
Авто

Изначально было предусмотрено, что две фирмы будут официально поставлять иранские автомобили в Россию: "Лаки Кэренси" и "Бест Моторс". Также было объявлено о заключении дистрибьюторского соглашения с иранским брендом Saipa. В настоящее время официальная покупка этих автомобилей в России недоступна. Впрочем, иранские автомобили марки Iran Khodro (IKCO) можно легко приобрести. В России представлены две модели: Tara и Dena.

В России начали продавать 2 новые бюджетные иномарки по цене LADA Vesta
Фото: Фото: lada.ru

IKCO Dena считается более привлекательным вариантом. Ранее в России уже продавались седаны Samand, выпущенные IKCO в период с 2006 по 2009 год. Однако они не завоевали значительной популярности. Тем не менее, сейчас ситуация меняется. Новый седан IKCO Dena, доступный у дилеров по цене от 1,6 до 1,7 миллионов рублей, предлагает интересные технические характеристики. Этот автомобиль оснащен 1,7-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и обладает богатым комплектом функций, включая кондиционер, люк, камеру заднего вида, ABS, систему стабилизации и мультимедийную систему, сообщает "За рулем".

Цены на иранские авто для России. Узнал сколько стоят эти машины в самом Иране.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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