За нарушение ПДД водители будут пересдавать экзамены в ГИБДД

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Согласно статистике, большинство нарушений на дорогах совершают люди, которые ранее привлекались к административной ответственности. Депутат Алексей Цивилев предложил внедрить новую систему оценки для водителей, часто нарушающих правила или предоставляющих опасное вождение, с целью стабилизации ситуации.

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В 90-е годы за нарушения, набравшие 15 штрафных баллов, лишали водительских прав на год. Ранее, в период СССР, водительским правам прилагался талон предупреждений, фиксирующий каждое нарушение. При достижении максимального числа "дырочек" удостоверение также изымалось, сообщает njcar.ru.

Водителей с рейтингом ниже установленного уровня за год предлагают обязать пересдать экзамен по правилам дорожного движения и пройти проверку практических навыков. Однако на данный момент это предложение ограничивается ситуациями замены водительских прав.

Большинство нарушений ПДД сейчас регистрируются камерами, и штрафы отправляются владельцам транспортных средств, которые могли не находиться за рулем в момент фиксации. Таким образом, собственник автомобиля может столкнуться с несправедливым снижением рейтинга. Поэтому в рамках данного нововведения рекомендуется учитывать только нарушения, выявленные сотрудниками ГИБДД.