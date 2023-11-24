В России закроют параллельный импорт автомобилей

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В России прекращается поставка автомобилей через параллельный импорт. Это связано с увеличением утилизационного сбора, колебаниями валютного курса и другими обстоятельствами, делая параллельный импорт неэффективным. Для дилеров поставки автомобилей по серым схемам стали нерентабельными, и многие дилерские сети уже объявили о прекращении таких поставок.

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Сами потребители также не желают переплачивать посредникам и перекупщикам за автомобили, что дополнительно поддерживает решение дилеров прекратить параллельные поставки. Серые дилеры временно заполнили пробел на рынке, но в текущей экономической обстановке оказались неустойчивыми. Российский авторынок постепенно восстанавливает структуру и возвращается к традиционным отношениям между дилерами и покупателями, сообщает "Южный автомобиль".

Это изменение позволяет покупателям снова рассчитывать на качественное техническое обслуживание и гарантии со стороны дилеров. Однако владельцам автомобилей, купленных через параллельный импорт, теперь приходится самостоятельно заботиться о обслуживании, что может повлечь за собой дополнительные расходы.