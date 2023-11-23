Автоэксперт Пономарёв: перед зимой нужно проверить масло, подвеску и тормоза автомобиля

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед началом зимнего сезона следует провести полную диагностику автомобиля, обращая внимание на состояние сальников, проверяя отсутствие утечек технических жидкостей и подбирая масло с индексом необходимой вязкости. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического тренера сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарёва.

Фото: stihi.ru

По его словам, перед зимней эксплуатацией сайлентблоки подвески следует заменить, если начнут образовываться трещины и надрывы. То же самое следует сделать с пыльниками ШРУСа и изношенными тормозными шлангами, которые при минусовой температуре могут полностью порваться, если на них есть хотя бы небольшие трещины.

"Обязательно регулярно проверять состояние и уровень всех технических жидкостей. Даже лёгкие отпотевания техжидкостей при отрицательных температурах может привести к возникновению течи и в дальнейшем — серьёзной поломке", — пояснил изданию Пономарёв.

Он также напомнил о необходимости выбирать масло с соответствующим индексом вязкости. В регионах, где зимой сильные отрицательные температуры, специалист советует брать масло с индексом 0, а жителям Краснодара подойдёт масло с индексом 20W.