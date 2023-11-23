Перед началом зимнего сезона следует провести полную диагностику автомобиля, обращая внимание на состояние сальников, проверяя отсутствие утечек технических жидкостей и подбирая масло с индексом необходимой вязкости. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического тренера сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарёва.
По его словам, перед зимней эксплуатацией сайлентблоки подвески следует заменить, если начнут образовываться трещины и надрывы. То же самое следует сделать с пыльниками ШРУСа и изношенными тормозными шлангами, которые при минусовой температуре могут полностью порваться, если на них есть хотя бы небольшие трещины.
"Обязательно регулярно проверять состояние и уровень всех технических жидкостей. Даже лёгкие отпотевания техжидкостей при отрицательных температурах может привести к возникновению течи и в дальнейшем — серьёзной поломке", — пояснил изданию Пономарёв.
Он также напомнил о необходимости выбирать масло с соответствующим индексом вязкости. В регионах, где зимой сильные отрицательные температуры, специалист советует брать масло с индексом 0, а жителям Краснодара подойдёт масло с индексом 20W.
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