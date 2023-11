Your browser does not support the audio element.

В связи с антироссийскими санкциями россияне почувствовали нехватку моторного масла в магазинах, но с того времени российские производители начали стабильно выпускать продукцию высшей категории для автомобилей. Отечественные масла не так распространены, но от подделок можно защититься, если купить их на фирменных заправках или в торговых точках, которые указаны на сайтах производителей. Эксперт "За рулем" посоветовал, как выбрать качественные моторное масло и фильтр.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.