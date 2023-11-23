Эксперты рассказали, как проверить "левое" масло и фильтров для автомобилей

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В связи с антироссийскими санкциями россияне почувствовали нехватку моторного масла в магазинах, но с того времени российские производители начали стабильно выпускать продукцию высшей категории для автомобилей. Отечественные масла не так распространены, но от подделок можно защититься, если купить их на фирменных заправках или в торговых точках, которые указаны на сайтах производителей. Эксперт "За рулем" посоветовал, как выбрать качественные моторное масло и фильтр.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Многие заграничные масла исчезли с прилавков магазинов, но не полностью. В торговых центрах можно найти продукцию таких известных брендов как Мерседес-Бенц, Mercedes Benz или Pioneer. Эксперты советуют покупать моторные масла, марка которого не так хорошо известна потребителям, в то время как более известные бренды вряд ли будут подделывать продукцию.

Мошенники подделывают не только моторные масла, но и масляные фильтры. Сложнее всего обнаружить подделки — фильтрующий элемент в металлическом корпусе. Один из вариантов проверки — купить сразу два предмета, один из них необходимо разрезать для проверки, но этот способ дорогой.

Производители для борьбы с мошенниками могут расположить фильтровальную бумагу определённым образом: гармошкой или зигзагом; у мошенников нет оборудования, чтобы сделать это таким же образом. Только две марки выпускают фильтры с такими характеристиками: Fram и Purflux. После установки фильтров и замены масла специалисты рекомендуют следить за работой двигателя.

Привычные звуки должны остаться неизменными. Если возникают необычные шумы, загорается лампочка Check Engine или контрольная лампа давления масла, то следует заменить масло или фильтр, так как проблема может быть поддельной. Кроме того, знак "левого" масла — это расточительство; при заливке качественной продукции "угар масла" начинается через 5-7 тысяч километров.