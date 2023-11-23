Эксперт "За рулем" дал советы по выбору качественного моторного масла

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Регулярное соблюдение интервалов замены масла и технического обслуживания — это важно, но выбор качественного моторного масла имеет ключевое значение для эффективной защиты двигателя, сообщает "За рулем".

Фото: https://i.siteapi.org/

Моторное масло низкого качества не соответствует рекомендациям производителя, что может привести к ускоренным поломкам двигателя и уязвимости трансмиссии. Качественное масло не только соответствует требованиям производителя, но также поддерживает оптимальную температуру и очищает систему.

При выборе масла важно учитывать, что марка не должна быть широко известной, чтобы избежать подделок, но компания должна иметь надежное производство за рубежом. Необходимо также выбирать масло в соответствии с допусками производителя автомобиля.

Расходные материалы, включая масляные фильтры, также подвергаются копированию. Оригинальные фильтры могут стоить дорого, и многие подделки имеют низкое качество с плохими фильтрующими элементами. Подделки внешне могут быть неотличимы от оригиналов, поэтому важно проводить тщательную проверку, особенно для фильтров в металлических корпусах.

После замены масла и фильтра важно следить за звуками работы двигателя. Любые изменения, такие как стуки или зажигание лампочек Check Engine или давления масла, требуют немедленной замены масла и фильтра. Регулярная проверка уровня масла важна, и появление утечек после замены может указывать на проблемы, которые также требуют внимания.