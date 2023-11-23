Автоэксперт Самиев назвал причину падения продаж российских автомобилей

Российские потребители все реже выбирают отечественные автомобили, при этом спрос сохраняется, но переориентирован на зарубежные марки, особенно из Тихоокеанского региона.

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По словам генерального директора аналитического агентства "БизнесДром" и председателя комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павла Самиева, китайские автомобили занимают значительную долю в этом рынке, в то время как российские производители не успевают соответствовать уровню спроса из-за нехватки производственных мощностей, сообщает aif.ru.

В результате отечественные автопроизводители сократили объемы продаж на примерно 20% по сравнению с предыдущим годом. По данным агентства "Автостат", в сентябре было продано чуть более 110 тыс. новых легковых автомобилей в России, что в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2022 года.

В рейтинге предпочтений отечественных машин лидирует марка LADA, однако шесть из десяти позиций занимают китайские бренды: Chery, Haval, Geely, Changan, OMODA и EXEED. Помимо них в топ-10 входят корейская Kia, японская Toyota и китайский Jetour.