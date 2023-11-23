Эксперты назвали причины снижения спроса на вторичном рынке автомобилей

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В связи с уменьшением потребительского спроса на вторичном рынке автомобилей в России дилеры начали снижать цены. Эксперты автоотрасли указывают, что это временная ситуация, поэтому тем, кто собирается приобрести подержанный автомобиль по выгодной цене, рекомендуется поспешить.

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В октябре количество проданных подержанных автомобилей снизилось на 4% по сравнению с сентябрем, однако выросло на 12% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 489,1 тыс. единиц.

Директор дилерского центра Александр Сурков отмечает, что на этот показатель оказал влияние, в частности, рост утильсбора, но в меньшей степени. Доля параллельного импорта составляет всего 3-5% и несопоставима с другими каналами поступления подержанных автомобилей на внутренний рынок.

Несмотря на сохранение высокого спроса на автомобили с пробегом до 2 млн рублей, рост кредитных ставок приводит к уменьшению активности в области автокредитования. Спрос на китайские автомобили с пробегом увеличивается в массовом сегменте, сообщает "За рулем".

Средняя цена подержанного автомобиля в октябре снизилась на 2%, достигнув отметки 1 млн 518 тыс. рублей. С начала 2023 года цены на подержанные автомобили в среднем поднялись на 15%, что составляет 203 тыс. рублей. В годовом сравнении с октябрем 2022 года цены на подержанные легковые автомобили выросли на 24%, достигнув отметки в 298 тыс. рублей.

Эксперт Максим Солодовник указывает, что незначительное снижение средних цен на подержанные автомобили в октябре является реакцией рынка на замедление роста спроса. Он предполагает, что с восстановлением спроса цены снова начнут увеличиваться.

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