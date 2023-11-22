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ГИБДД разрешили штрафовать водителей за забытый дома паспорт

2:11
Авто

Многие автолюбители в России считают, что сотрудники ГИБДД могут легко определить личность водителя, просто взглянув на его водительское удостоверение. Однако судебная практика свидетельствует об обратном.

ГИБДД разрешили штрафовать водителей за забытый дома паспорт
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

По информации, полученной редакцией njcar.ru, Верховный суд Российской Федерации недавно утвердил, что помимо водительского удостоверения водители также обязаны иметь при себе гражданский паспорт или военный билет при проверке на дороге.

Это решение было принято после анализа конкретного случая, связанного с наложением штрафа на водителя тяжеловесного грузовика, предназначенного для перевозки нефти в цистерне.

В момент остановки сотрудником ГИБДД водитель предоставил своё водительское удостоверение и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов, включая фотографию. Тем не менее у водителя не было при себе гражданского паспорта. В результате этой ситуации сотрудник ГИБДД выписал штраф за отсутствие удостоверения личности при перевозке опасных грузов. Несмотря на это, судья на более низком уровне не согласился с таким толкованием закона и отменил решение сотрудника ГИБДД.

В ответ на это представители полиции обратились с апелляцией в Верховный суд, который принял сторону Министерства внутренних дел, подчеркнув, что "в соответствии с законодательством РФ, водительское удостоверение не подтверждает личность".

На официальном портале Госуслуг перечислены лишь определенные документы, признанные подтверждением личности: обычные гражданские паспорта Российской Федерации, заграничные паспорта граждан РФ, свидетельства о рождении детей младше 14 лет, временные удостоверения личности, выданные при оформлении паспорта, и военные билеты. Водительские права, выдаваемые в ГИБДД, отсутствуют в данном перечне.

Таким образом, согласно решению Верховного суда, инспектор ГИБДД при проверке документов у водителя также может запросить гражданский паспорт для подтверждения его личности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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