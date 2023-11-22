Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы

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ГОСТ Р 54120-2010 "Двигатели автомобильные. Пусковые качества" устанавливает, что температура запуска бензинового двигателя может составлять максимум -20 градусов, а дизельного — -10 градусов, сообщает журнал "За рулем".

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"Нормативные значения диапазонов рабочих температур и предельных рабочих температур также приведены в ГОСТ 15150-69. Для транспортных средств климатического исполнения "У" (умеренный климат) эти значения составляют от минус 40 °С до плюс 40 °С", — рассказывает директор Центра испытаний НАМИ Денис Загарин.

Проблемы часто возникают у водителей, использующих дизельное топливо. При первых морозах, когда в баке находится летний вариант ДТ, машина может просто не завестись, потому что выдерживает минимальную температуру только в -10 градусов.

"Межсезонное — минус 15 °С, зимнее — минус 35 °С, а арктические — минус 65 °С", — отмечается в материале на сайте издания.

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