Владельцы китайских автомобилей могут попасть в "рабство" к официальным дилерам

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Портал "Автовзгляд" рассматривает проблему обслуживания китайских автомобилей с фокусом на том, почему владельцы машин из КНР могут столкнуться с ограничением выбора сервиса и оказаться привязанными к официальным дилерам через несколько лет.

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Проблема с запчастями, как оказалось, лишь одна сторона медали. По мнению портала, в мировой практике автопроизводитель получает право торговать на рынке, предоставив технологии диагностики и ремонта. Однако в России этот аспект не обговорен законодательно.

Портал отмечает, что в отличие от европейских, корейских и американских брендов, у китайских марок закрыт доступ к этой информации из-за принципиальной закрытости страны.

"Если наше государство не займется вопросом "приземления" китайских авторемонтных технологий в российской юрисдикции, то через 3-4 года владельцы "китайцев" будут вынуждены обслуживаться только у официальных дилеров. По завышенным расценкам и с использованием дорогих "оригинальных" запчастей, разумеется. Поскольку все остальные сервисы не смогут ремонтировать китайские автомобили без доступа к фирменному диагностическому оборудованию, методикам и каталогам", — высказал свое мнение замгендиректора одного из сервисов технического обслуживания, Станислав Светозаров.

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