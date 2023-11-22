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Владельцы китайских автомобилей могут попасть в "рабство" к официальным дилерам

1:24
Авто

Портал "Автовзгляд" рассматривает проблему обслуживания китайских автомобилей с фокусом на том, почему владельцы машин из КНР могут столкнуться с ограничением выбора сервиса и оказаться привязанными к официальным дилерам через несколько лет.

Владельцы китайских автомобилей могут попасть в "рабство" к официальным дилерам
Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Проблема с запчастями, как оказалось, лишь одна сторона медали. По мнению портала, в мировой практике автопроизводитель получает право торговать на рынке, предоставив технологии диагностики и ремонта. Однако в России этот аспект не обговорен законодательно.

Портал отмечает, что в отличие от европейских, корейских и американских брендов, у китайских марок закрыт доступ к этой информации из-за принципиальной закрытости страны.

"Если наше государство не займется вопросом "приземления" китайских авторемонтных технологий в российской юрисдикции, то через 3-4 года владельцы "китайцев" будут вынуждены обслуживаться только у официальных дилеров. По завышенным расценкам и с использованием дорогих "оригинальных" запчастей, разумеется. Поскольку все остальные сервисы не смогут ремонтировать китайские автомобили без доступа к фирменному диагностическому оборудованию, методикам и каталогам", — высказал свое мнение замгендиректора одного из сервисов технического обслуживания, Станислав Светозаров.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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