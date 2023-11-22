Эксперты рассказали про основные ошибки при прогреве автомобиля

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Такие функции, как автозапуск, предпусковой отопитель и обогрев руля, кресел и лобового стекла, идеально подходят для смягчения холода. Но не все автомобили оборудованы этими возможностями, и не все водители правильно прогревают свои машины. В своем материале NJcar выявил основные ошибки в этом процессе.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Конечно, все автовладельцы хотят, чтобы их транспортное средство быстро прогревалось зимой. Однако они часто допускают ошибки, замедляющие этот процесс. Эксперты в первую очередь рекомендуют не включать печку на максимум.

Эффективный прогрев салона возможен только после прогрева двигателя, для чего температура охлаждающей жидкости должна достичь хотя бы 50 градусов. Только после этого в салон поступает слегка теплый воздух.

Поэтому лучше установить печку на минимум или воспользоваться режимом "Auto" при наличии круиз-контроля. Еще одна распространенная ошибка — забывать о циркуляции воздуха. Этот режим ускоряет прогрев воздуха и снижает расход топлива.

Кроме того, не стоит забывать, что машина быстрее прогревается в движении. Современным моделям достаточно поработать 3-5 минут на холостом ходу, после чего можно отправляться в путь. При этом важно избегать резкого старта и чрезмерного увеличения оборотов.

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