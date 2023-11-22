Автоэксперт Житнухин перечислил лучшие подержанные кроссоверы до одного млн рублей

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Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин предоставил список лучших подержанных кроссоверов, доступных по цене до одного миллиона рублей.

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В связи с тем, что доля кроссоверов на российском авторынке достигла 68%, многие россияне выбирают именно эту категорию машин. Среди причин такого предпочтения можно выделить надёжность, обеспеченную увеличенным дорожным просветом, а также возможность перевозки грузов и гибкую трансформацию салона.

Самые популярные среди подержанных кроссоверов с бюджетом до одного миллиона рублей — Mitsubishi Outlander, BMW X3 и Renault Duster. Ключевой особенностью этих моделей является их доступная цена, которая составляет 969 тыс. рублей, 999 тыс. рублей и 890 тыс. рублей соответственно, отметил эксперт в беседе с "Российской газетой".

Мастерство вождения, плавность хода и прекрасная подвеска, а также удобное расположение водительского места являются ключевыми преимуществами Mitsubishi Outlander. BMW X3 отличается наличием богатого технического оснащения, надёжными ходовыми характеристиками и устойчивостью к коррозии кузова. А Renault Duster привлекательна своей доступной ценой и наличием дешёвых запчастей и расходных материалов. Эксперт выделил эти преимущества этих моделей.