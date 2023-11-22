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Автоэксперт Житнухин перечислил лучшие подержанные кроссоверы до одного млн рублей

1:33
Авто

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин предоставил список лучших подержанных кроссоверов, доступных по цене до одного миллиона рублей.

Автоэксперт Житнухин перечислил лучшие подержанные кроссоверы до одного млн рублей
Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

В связи с тем, что доля кроссоверов на российском авторынке достигла 68%, многие россияне выбирают именно эту категорию машин. Среди причин такого предпочтения можно выделить надёжность, обеспеченную увеличенным дорожным просветом, а также возможность перевозки грузов и гибкую трансформацию салона.

Самые популярные среди подержанных кроссоверов с бюджетом до одного миллиона рублей — Mitsubishi Outlander, BMW X3 и Renault Duster. Ключевой особенностью этих моделей является их доступная цена, которая составляет 969 тыс. рублей, 999 тыс. рублей и 890 тыс. рублей соответственно, отметил эксперт в беседе с "Российской газетой".

Мастерство вождения, плавность хода и прекрасная подвеска, а также удобное расположение водительского места являются ключевыми преимуществами Mitsubishi Outlander. BMW X3 отличается наличием богатого технического оснащения, надёжными ходовыми характеристиками и устойчивостью к коррозии кузова. А Renault Duster привлекательна своей доступной ценой и наличием дешёвых запчастей и расходных материалов. Эксперт выделил эти преимущества этих моделей.

Mitsubishi Outlander
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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