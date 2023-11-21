Пора менять резину: стоимость шин и советы автоэксперта

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Новые правила технического регламента, действующие на всей территории России с сентября, предусматривают обязательную установку зимней резины на транспортные средства категорий М1 (легковые автомобили) и N1 (грузовые автомобили с максимально допустимой массой не более 3,5 тонн) в зимний период. Эти правила распространяются на все регионы, включая Краснодар и край, несмотря на относительно теплый климат.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Отсутствие зимней резины в декабре, январе и феврале может привести к штрафу в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Важно заменить шины не только для обеспечения безопасности, но и для предотвращения проблем с ГИБДД.

Правила также запрещают использование зимней резины частично; все четыре шины должны быть заменены. Высота протектора не должна быть менее 4 мм.

Стоимость замены резины в сети центров "Шинсервис" в Краснодаре на самых распространенных диаметрах (от 14 до 17) варьируется от 1300 до 2300 рублей за все четыре колеса. Важно выбирать качественные бренды, такие как Bridgestone, Yokohama и Michelin, или проверенные корейские и некоторые китайские марки. Не рекомендуется приобретать б/у резину, а срок службы новой составляет примерно 3-5 лет, сообщает BFM Кубань.

Как определить ресурс пробега новой шины | Сколько ходят шины | Когда надо менять шины