Стали известны цены на иранские седаны Iran Khodro Dena в России

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В нескольких крупных дилерских центрах России начались продажи нового иранского седана Iran Khodro Dena, который официально не представлен на рынке РФ и поступает в страну по схеме параллельного импорта. Корреспондент информагентства REX узнал цены на новинку.

Фото: openverse by Hamed Jafarnejad/Tasnim News Agency is licensed under CC BY 4.0

Цены на Iran Khodro Dena варьируются в зависимости от комплектации, учитывая различные скидки, и колеблются от 1 миллиона до 1,7 миллиона рублей. Например, четырехдверный Iran Khodro Dena с мотором объемом 1,7 литра и мощностью 150 л. с., с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, доступен по цене, превосходящей топовую комплектацию отечественной Lada Vesta. Стоимость Lada Vesta Sportline с двигателем в 118 л. с. составляет примерно 2,2 миллиона рублей для сравнения.

Кроме того, российским покупателям предлагается еще одна модель от иранского автопроизводителя — Iran Khodro Tara, модификация Peugeot 301 с мощностью двигателя 113 л. с.

Экспертное сообщество утверждает, что появление иранских и новых китайских марок на российском рынке не вызовет сильного интереса со стороны потребителей. Рынок находится в ожидании нормализации ситуации с ценами, которые существенно выросли после ухода европейских брендов.