Эксперты назвали опасный недостаток ГАЗ-21, который может привести к ДТП

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ГАЗ-21, выпускавшийся с 1956 по 1970 год, остается культовым седаном в автомобильной истории, оставив неизгладимый след в постсоветском и даже зарубежном автомобильном пространстве.

Фото: Openverse by peterolthof is licensed under CC BY-ND 2.0

Несмотря на свою востребованность и статус символа советского автомобильного совершенства, у этого классического автомобиля есть серьезный недостаток, на который указывают эксперты портала "cenyavto.com".

ГАЗ-21 сталкивается с критикой в связи с особенностью, вызывающей много споров среди его поклонников — тугой педалью тормоза. Эта особенность, известная своей трудностью, является характерной чертой моделей ГАЗ-21 без вакуумного усилителя тормозов от ГАЗ-24, и таких версий довольно много.

Для водителя данной машины, особенно взрослого мужчины, это может не представлять серьезной проблемы, однако она вносит элемент непредсказуемости в процесс вождения, что, возможно, повышает риск попадания в аварию.