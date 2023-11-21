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Эксперты назвали цену Tesla Cybertruck и рассказали о нюансах эксплуатации в РФ

1:50
Авто

Когда электромобили Tesla Cybertruck появятся в России, они могут столкнуться с конкуренцией от китайских аналогов. Особенно учитывая, что окончательная стоимость американских электрокаров, включая все издержки на доставку, составит примерно 10-13 миллионов рублей, сообщают эксперты автомобильной индустрии Autonews.

Эксперты назвали цену Tesla Cybertruck и рассказали о нюансах эксплуатации в РФ
Фото: Openverse by u/Kruzat is licensed under CC BY-SA 4.0

Сергей Мелюх, директор компании "Авилон Электро", высказал предположение о том, что Tesla Cybertruck будет востребована на российском рынке, но успех будет зависеть от цены модели, сложностей с поставкой и наличия запчастей.

Он также подчеркнул важность цены и наличия электромобилей китайских брендов, которые уже завоевывают популярность среди клиентов в России.

Основатель компании Rucars, Роман Рассудков оценил, что цена Cybertruck на российском рынке будет колебаться от 120 до 150 тысяч долларов (10,6-13,2 млн рублей по текущему курсу на момент написания).

Он отметил, что эта сумма включает в себя расходы на таможенное оформление, утильсбор и другие налоги, и добавил, что в обход санкций в Россию можно доставить любой автомобиль из США через альтернативные каналы.

Учитывая, что минимальный вес полноприводного Tesla Cybertruck составляет 3025 кг, автомобиль в России будет классифицироваться как грузовик. Это сопряжено с ограничениями, такими как необходимость водительских прав категории C для управления грузовиком.

Кроме того, существуют ограничения движения и стоянки, например, запрет на выезд за пределы второй полосы на многополосных трассах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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