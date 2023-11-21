Автолюбителей предупредили о необходимости вовремя менять антифриз

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Для того чтобы избежать проблем с работой двигателя и обеспечить бесперебойную работу автомобиля, рекомендуется внимательно следить за состоянием антифриза в резервуаре. Эксперты поделились сведениями о том, в каких случаях необходима немедленная замена данной жидкости.

Фото: openverse by Prior Design NA (priordesignusa.com) is licensed under CC BY 2.0

Если водитель замечает, что антифриз потерял свой цвет или в нем появились следы ржавчины и посторонние включения, необходимо провести замену с промывкой системы. Также этот шаг следует предпринять, если в расширительном бачке обнаруживается налет или масляная пленка.

Эти признаки могут указывать на утечку внутренней прокладки головки блока, и использование эмульсии вместо антифриза может привести к перегреву и выходу из строя двигателя.

В общем, автопроизводители рекомендуют замену охлаждающей жидкости на новых автомобилях каждые 40-50 тысяч километров пробега или раз в 4-5 лет. Для старых автомобилей (старше 12-15 лет) этот интервал следует сокращать в два раза.