В России с ноября начнутся официальные продажи автомобилей Jetta VA3. Как сообщили в объединенной пресс-службе компаний "Автодом" и "АвтоСпецЦентр", дилерский холдинг "АвтоСпецЦентр Север" подписал дилерское соглашение с компанией FAW по дистрибуции данной модели.
Представитель дилерского холдинга отметил, что FAW выкупил Volkswagen Jetta, и теперь этот автомобиль будет представлен на российском рынке под названием Jetta VA3. Машина выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае, и ее платформа идентична моделям Skoda Rapid и Volkswagen Polo первого поколения.
Стоимость Jetta VA3 начинается от 1,8 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 112 лошадиных сил, который может поставляться с механической трансмиссией или шестидиапазонным автоматом Aisin. В списке опций присутствуют противоугонный комплекс и мультимедийная система с четырьмя динамиками.
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