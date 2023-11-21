В России начнутся официальные продажи китайского аналога Volkswagen

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В России с ноября начнутся официальные продажи автомобилей Jetta VA3. Как сообщили в объединенной пресс-службе компаний "Автодом" и "АвтоСпецЦентр", дилерский холдинг "АвтоСпецЦентр Север" подписал дилерское соглашение с компанией FAW по дистрибуции данной модели.

Фото: openverse by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

Представитель дилерского холдинга отметил, что FAW выкупил Volkswagen Jetta, и теперь этот автомобиль будет представлен на российском рынке под названием Jetta VA3. Машина выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае, и ее платформа идентична моделям Skoda Rapid и Volkswagen Polo первого поколения.

Стоимость Jetta VA3 начинается от 1,8 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 112 лошадиных сил, который может поставляться с механической трансмиссией или шестидиапазонным автоматом Aisin. В списке опций присутствуют противоугонный комплекс и мультимедийная система с четырьмя динамиками.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ПОСЛЕ ЛАДА ВЕСТА. Конкурент Geely Emgrand, Jetta VA3. BAIC U5