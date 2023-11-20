Эксперты "За рулем" сравнили популярные у россиян китайские автомобили

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В России китайские внедорожники пользуются повышенным спросом. За последние 9 месяцев было реализовано более 39 тысяч Chery Tiggo 7 Pro Max и 21 тысяча Haval F7.

Фото: Wikipedia by Siyuwj is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперты "За рулем" также добавили в этот список Geely Atlas Pro и провели сравнительный анализ поведения этих автомобилей на дорогах.

На бездорожье Haval проявил себя наилучшим образом, успешно преодолев подъем, который стал проблемой для конкурентов из-за срабатывания датчика перегрева трансмиссии. Тем не менее, на грунтовой дороге почувствовалась некоторая вибрация.

На асфальте лучше всего показал себя Chery, обеспечивая плавное движение и отличную изоляцию от шума. Geely также поразил отличной управляемостью.

Важно отметить, что у Haval, у которого мотор развивает 190 л.с., самый высокий расход топлива — 12 литров на 100 километров. Tiggo показал более экономичные показатели в 10 литров, но самым эффективным оказался Atlas с расходом всего 8 литров. Эксперты объяснили эту экономичность благодаря наличию мотор-генератора, который добавляет 50 Н·м крутящего момента сразу после старта.

Благодаря высокой шумоизоляции и комфортной подвеске Tiggo 7 Pro Max занял первое место в рейтинге, второе место разделили между собой остальные участники.

Ранее автоэксперт Житнухин перечислил китайские машины, которые практически не ржавеют.