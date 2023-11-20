Страховые компании сказали, кто чаще попадает в аварии и на каких машинах

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Доля тотальных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России составила 3% в течение первых 9 месяцев 2023 года. Страховые компании отметили снижение количества таких случаев в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали несколько факторов, включая общее уменьшение числа происшествий, более предусмотрительное вождение водителей и улучшение дорожной инфраструктуры.

Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области is licensed under CC BY 4.0

Одной из категорий автомобилей, чаще всего требующих полной замены после ДТП, оказались массовые транспортные средства. Исследования показали, что модели Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan лидируют в этом неприятном антирейтинге. Компании также выделили аварийные марки, в том числе ВАЗ/Lada, Toyota, Hyundai, Kia и другие.

Мужчины, особенно молодые водители до 30 лет, в большинстве случаев оказываются виновниками тотальных ДТП (68% происшествий), сообщает "За рулем".

Такие аварии происходят чаще всего в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и другие. Однако компания ВСК отмечает, что в 2023 году наибольшее количество тотальных ДТП было зарегистрировано в Новосибирской области, Москве, Краснодарском крае и других регионах.

Эти данные явно указывают на необходимость принятия мер для повышения безопасности на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными за рулем.