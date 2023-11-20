Доля тотальных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России составила 3% в течение первых 9 месяцев 2023 года. Страховые компании отметили снижение количества таких случаев в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали несколько факторов, включая общее уменьшение числа происшествий, более предусмотрительное вождение водителей и улучшение дорожной инфраструктуры.
Одной из категорий автомобилей, чаще всего требующих полной замены после ДТП, оказались массовые транспортные средства. Исследования показали, что модели Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan лидируют в этом неприятном антирейтинге. Компании также выделили аварийные марки, в том числе ВАЗ/Lada, Toyota, Hyundai, Kia и другие.
Мужчины, особенно молодые водители до 30 лет, в большинстве случаев оказываются виновниками тотальных ДТП (68% происшествий), сообщает "За рулем".
Такие аварии происходят чаще всего в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и другие. Однако компания ВСК отмечает, что в 2023 году наибольшее количество тотальных ДТП было зарегистрировано в Новосибирской области, Москве, Краснодарском крае и других регионах.
Эти данные явно указывают на необходимость принятия мер для повышения безопасности на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными и внимательными за рулем.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.