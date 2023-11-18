В России недавно был представлен китайский седан Omoda S5 GT, и автомобильный журнал "За рулем" решил провести тест-драйв этого автомобиля, который будет доступен на российском рынке по цене от 2,8 до 2,94 миллиона рублей.
Седан Omoda S5 GT получил обновленный дизайн кузова, включая новую решетку радиатора и передние фары. В салоне полностью переработана центральная консоль, а два больших экрана не только делают интерьер более привлекательным, но и обеспечивают управление различными функциями салона.
Тормозные суппорты Omoda S5 GT с двумя поршнями обеспечивают надежное торможение даже при интенсивной эксплуатации. Несмотря на уменьшенный дорожный просвет, редакция журнала отмечает сохранение комфорта и мягкости хода.
Интерьер седана оценивается как современный. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который позволяет разгонять седан до 100 км/ч всего за 7,5 секунды. Редакция подчеркивает отличное управление и удержание полосы движения.
"За рулем" считает, что седан Omoda S5 GT представляет собой значительный прогресс для китайского автопрома. Основные преимущества автомобиля — это относительно невысокая цена, стиль и привлекательный выбор для широкого круга потребителей.
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