Эксперты "За рулём" провели тест-драйв Omoda S5 GT

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В России недавно был представлен китайский седан Omoda S5 GT, и автомобильный журнал "За рулем" решил провести тест-драйв этого автомобиля, который будет доступен на российском рынке по цене от 2,8 до 2,94 миллиона рублей.

Фото: официальный сайт Omoda

Седан Omoda S5 GT получил обновленный дизайн кузова, включая новую решетку радиатора и передние фары. В салоне полностью переработана центральная консоль, а два больших экрана не только делают интерьер более привлекательным, но и обеспечивают управление различными функциями салона.

Тормозные суппорты Omoda S5 GT с двумя поршнями обеспечивают надежное торможение даже при интенсивной эксплуатации. Несмотря на уменьшенный дорожный просвет, редакция журнала отмечает сохранение комфорта и мягкости хода.

Интерьер седана оценивается как современный. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который позволяет разгонять седан до 100 км/ч всего за 7,5 секунды. Редакция подчеркивает отличное управление и удержание полосы движения.

"За рулем" считает, что седан Omoda S5 GT представляет собой значительный прогресс для китайского автопрома. Основные преимущества автомобиля — это относительно невысокая цена, стиль и привлекательный выбор для широкого круга потребителей.

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