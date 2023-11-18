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Автоэксперты сказали, сколько стоит владеть автомобилем в разных регионах России

1:39
Авто

Эксперты провели анализ затрат владельца автомобиля Lada Granta за пятилетний период в различных регионах России. Расчет включал не только стоимость самого автомобиля (новый, выпущенный в 2023 году), но и расходы на техническое обслуживание, топливо, бюджетные зимние шины, обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) и полное каско. Учитывались также характеристики Granta: мотор мощностью 90 л. с., механическая коробка передач. Предполагалось, что владелец проезжает на автомобиле 75 тысяч километров за пять лет, что составляет 15 тысяч километров в год.

Автоэксперты сказали, сколько стоит владеть автомобилем в разных регионах России
Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Таким образом, были рассчитаны затраты автовладельца в пяти различных регионах России: Москве, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Хабаровском крае и Мурманской области. Исследование показало, что в рейтинге "дороговизны" Москва занимает не первое место. Самые высокие расходы на владение автомобилем отмечены в Хабаровском крае, где стоимость преодоления километра составляет 13,54 рубля.

По убыванию затрат следуют Мурманская область, а Москва занимает третье место. Наименьшие расходы для кошелька владельца автомобиля отмечаются в Краснодарском крае (12,35 рубля за километр) и в Татарстане, где стоимость каждого километра пробега составляет всего 11,60 рубля, сообщает "За рулем".

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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