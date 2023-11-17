В ГИБДД пояснили, можно ли закреплять видеорегистраторы на лобовое стекло

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

В начале осени были утверждены новые правила, регулирующие использование транспортных средств. Вопрос о возможных штрафах за установку видеорегистратора на лобовом стекле стал одним из наиболее актуальных среди автолюбителей. Специалисты портала njcar.ru обратились к представителям ГИБДД и получили пояснения.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

В Перечне неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, был добавлен новый пункт. Согласно ему, на лобовом стекле не должны присутствовать никакие устройства или покрытия, которые могут ухудшить видимость важных дорожных элементов.

В список исключений были внесены дополнительные элементы, такие как зеркала и устройства, предназначенные для проверки состояния транспортного средства, а также те, которые обеспечивают безопасность.

При этом видеорегистратор не считается препятствием, так как его функция заключается в фиксации происходящего. Согласно сотруднику ГИБДД, если видеорегистратор не блокирует видимость с водительского места и не мешает видеть дорожные знаки и светофоры, его разрешено устанавливать на лобовое стекло. Однако следует отметить, что в каждом конкретном случае окончательное решение принимает инспектор, осуществивший остановку автомобиля.