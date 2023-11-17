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Дилеры в России постепенно отказываются от параллельного ввоза иномарок

1:25
Авто

Недавний отказ двух крупных дилеров России от параллельного ввоза иностранных автомобилей связан с ростом стоимости поставок, увеличением цен на транспортные средства и уменьшением интереса со стороны покупателей. Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат", поделился своим мнением о ситуации в беседе с "Российской газетой".

Дилеры в России постепенно отказываются от параллельного ввоза иномарок
Фото: wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

"Автомобильная индустрия восстановилась в значительной степени, и дилеры активно переключились на продажи китайских марок, что, вероятно, приводит к постепенному отказу от параллельного импорта. Сложно сказать, как это повлияет на цены на автомобили, однако на данный момент не видно предпосылок для их снижения", — отметил Тимерханов.

"Параллельный импорт был введен как временная мера в период, когда многие иностранные бренды приостановили официальные поставки в Россию из-за санкций, что также сказалось на производстве из-за нарушения поставок комплектующих. Тогда правительство разрешило параллельный импорт для компенсации спроса. Сейчас, когда производство восстановлено и дилеры активно продают китайские марки, логично видеть постепенное сокращение параллельного импорта. Тем более, его доля в общих продажах новых легковых автомобилей относительно невелика и составляет ежемесячно от 10 до 15%", — добавил Тимерханов.

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ОТБИРАЮТ МАШИНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА. ЗА ЧТО, КАКИЕ, ПОЧЕМУ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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