Недавний отказ двух крупных дилеров России от параллельного ввоза иностранных автомобилей связан с ростом стоимости поставок, увеличением цен на транспортные средства и уменьшением интереса со стороны покупателей. Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат", поделился своим мнением о ситуации в беседе с "Российской газетой".

"Автомобильная индустрия восстановилась в значительной степени, и дилеры активно переключились на продажи китайских марок, что, вероятно, приводит к постепенному отказу от параллельного импорта. Сложно сказать, как это повлияет на цены на автомобили, однако на данный момент не видно предпосылок для их снижения", — отметил Тимерханов.

"Параллельный импорт был введен как временная мера в период, когда многие иностранные бренды приостановили официальные поставки в Россию из-за санкций, что также сказалось на производстве из-за нарушения поставок комплектующих. Тогда правительство разрешило параллельный импорт для компенсации спроса. Сейчас, когда производство восстановлено и дилеры активно продают китайские марки, логично видеть постепенное сокращение параллельного импорта. Тем более, его доля в общих продажах новых легковых автомобилей относительно невелика и составляет ежемесячно от 10 до 15%", — добавил Тимерханов.