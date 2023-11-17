В России владельцы китайских автомобилей сталкиваются с серьезными трудностями в обслуживании и ремонте, так как соответствующий сервис пока не удовлетворяет потребности пользователей.
Экспорт китайских автомобилей в Россию значительно вырос, однако вопросы с поставками запчастей и качеством ремонта становятся все более актуальными.
Руководитель одного из техцентров, Михаил Пальмов, подчеркнул, что отсутствие нормальных каталогов запчастей становится ключевой проблемой, ведь не только время поставок может быть длительным, но и поступление неподходящих деталей. Сложности также возникают из-за различий в стандартах, используемых разными предприятиями в Китае, что приводит к отличиям в деталях для одной и той же модели.
Ситуация усложняется тем, что качественного сервиса в сфере обслуживания автомобилей в Китае пока не существует, и решение данных проблем остается вне прозорливого плана на будущее.
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