Составлен список из четырех самых дешевых иномарок в России

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Составлен рейтинг из четырех самых доступных иномарок в России, и все они являются представителями китайских автобрендов.

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

В списке лидеров включены JAC S3, Changan Alsvin, BAIC U5 Plus и Haval Jolion. Первый из них доступен за 1,4 миллиона рублей, второй за 1,55 миллиона, третий за 1,8 миллиона, а четвертый за 1,88 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что доступная цена этих автомобилей не означает отсутствие в базовых комплектациях каких-либо опций, присутствующих в других автомобилях мировых брендов. Например, JAC S3 оснащен задними парктрониками и множеством водительских ассистентов.

Changan Alsvin и Haval Jolion, в свою очередь, предлагают разнообразные опции, такие как бортовой компьютер, ABS, круиз-контроль, сигнализация, иммобилайзер и система курсовой устойчивости.

Стратегия выбора китайских автобрендов в России, по данным экспертов, преимущественно популярна среди молодежи, и более половины будущих автовладельцев выражают желание приобрести именно "китайские" автомобили.

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