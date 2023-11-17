Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СВР России: США пытаются смыть зловещую роль в трагедии Хиросимы и Нагасаки, но Россия напомнит
Увеличение производственных мощностей: Концерн "Калашников" завершил проект "Конвейер" в Ижевске
Вернуть излишне уплаченные средства: инструкция для россиян
Необычная осень: грибы и утки возвращаются в пермские леса из-за теплой погоды
"Царьград": Запад хочет заморозить конфликт, но Россия на это не поведётся
Рост цен на водку в Тюменской области: покупатели переходят на бюджетные варианты
Проблемы с китайскими автомобилями в России: сложности с ремонтом и деталями
Плохо выглядящая Алла Пугачёва еле ходит: певица помолилась в монастыре на Кипре
Осторожно за рулем: водителей в России могут оштрафовать на 15 000 рублей за одну пометку в правах

Составлен список из четырех самых дешевых иномарок в России

1:19
Авто

Составлен рейтинг из четырех самых доступных иномарок в России, и все они являются представителями китайских автобрендов.

Составлен список из четырех самых дешевых иномарок в России
Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

В списке лидеров включены JAC S3, Changan Alsvin, BAIC U5 Plus и Haval Jolion. Первый из них доступен за 1,4 миллиона рублей, второй за 1,55 миллиона, третий за 1,8 миллиона, а четвертый за 1,88 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что доступная цена этих автомобилей не означает отсутствие в базовых комплектациях каких-либо опций, присутствующих в других автомобилях мировых брендов. Например, JAC S3 оснащен задними парктрониками и множеством водительских ассистентов.

Changan Alsvin и Haval Jolion, в свою очередь, предлагают разнообразные опции, такие как бортовой компьютер, ABS, круиз-контроль, сигнализация, иммобилайзер и система курсовой устойчивости.

Стратегия выбора китайских автобрендов в России, по данным экспертов, преимущественно популярна среди молодежи, и более половины будущих автовладельцев выражают желание приобрести именно "китайские" автомобили.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Составлен список самых дешевых седанов в марте 2023 года в России
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение. 

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Глава Коми отчитал перевозчиков за отказ вешать в транспорте наклейки за СВО
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Последние материалы
СВР России: США пытаются смыть зловещую роль в трагедии Хиросимы и Нагасаки, но Россия напомнит
Увеличение производственных мощностей: Концерн "Калашников" завершил проект "Конвейер" в Ижевске
Вернуть излишне уплаченные средства: инструкция для россиян
Необычная осень: грибы и утки возвращаются в пермские леса из-за теплой погоды
"Царьград": Запад хочет заморозить конфликт, но Россия на это не поведётся
Рост цен на водку в Тюменской области: покупатели переходят на бюджетные варианты
Проблемы с китайскими автомобилями в России: сложности с ремонтом и деталями
Плохо выглядящая Алла Пугачёва еле ходит: певица помолилась в монастыре на Кипре
Составлен список из четырех самых дешевых иномарок в России
Осторожно за рулем: водителей в России могут оштрафовать на 15 000 рублей за одну пометку в правах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников